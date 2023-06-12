Посол России поблагодарил руководство Туркмении за бережное отношение к русскому языку

Иван Волынкин также назвал "братский Туркменистан истинным и верным другом России"

АШХАБАД, 12 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин поблагодарил руководство Туркмении за бережное отношение к русскому языку. Об этом он сообщил на приеме в российском посольстве в Туркмении по случаю Дня России.

"Дружеские отношения наших стран способствуют поступательному наращиванию двустороннего экономического взаимодействия как на государственном уровне, так и среди бизнес-сообществ наших стран. А культурно-гуманитарная повестка постоянно пополняется новыми, нетривиальными проектами. В этой связи хотел бы выразить глубокую признательность руководству Туркменистана за бережное отношение и интерес к русскому языку", - сказал он.

Волынкин также назвал "братский Туркменистан истинным и верным другом России". "Доверительные и теплые отношения между президентами наших стран Владимиром Владимировичем Путиным и Сердаром Гурбангулыевичем Бердымухамедовым служат прочным фундаментом российско-туркменских отношений углубленного стратегического партнерства. Важно, что многовековые тесные связи наших народов зиждятся на принципах добрососедства и взаимного уважения. Хотелось бы отдельно отметить неоценимый вклад Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета - прим. ТАСС) Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в укрепление атмосферы подлинного партнерства между нашими странами", - отметил посол.

Дипломат добавил, что Россия высоко ценит нейтральный статус Туркменистана, его ориентирование на претворение в жизнь конструктивных инициатив, на достижение компромисса и развитие сотрудничества между странами. "Убежден, что Россия и Туркменистан разделяют общие ценности и идеалы. И сегодня, в этот знаменательный день, мы особенно остро понимаем, что только сообща мы сможем достичь процветания наших народов", - заключил Волынкин.

Как заявил заместитель председателя кабинета министров Туркмении Нурмухаммет Аманнепесов, в отношениях двух стран отмечается высокий уровень сотрудничества во всех сферах. "Между нашими странами сложились добрые традиции дружбы и взаимовыгодного партнерства. Отмечаем поступательный характер развития взаимодействия по самому широкому спектру направлений", - сказал он.

Активность лидеров

По словам Аманнепесова, на высоком уровне поддерживается активный политический диалог: в 2022 году лидеры РФ и Туркмении встречались в различных форматах шесть раз. "Между нашими странами существует мощная договорная, правовая база сотрудничества, составляющая более 330 двусторонних документов на правительственном и межведомственном уровнях. Особое место в этой базе занимает Декларация об углублении стратегического партнерства между Туркменистаном и РФ, подписанная год назад во время официального визита президента Туркменистана в Россию", - отметил он.

Зампред Кабмина особо отметил эффективность взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь, в ООН. "Туркменистан и Россия оказывают взаимную поддержку инициативам друг друга на международной арене", - пояснил он.

На приеме, организованном российским посольством, присутствовали представители СМИ, включая западные, и аккредитованных в стране дипмиссий, в том числе турецкой, иранской, азербайджанской, палестинской, китайской, узбекской, белорусской, афганской, Апостольской нунциатуры Ватикана.