Лавров на совете глав МИД ОЧЭС обсудит новую региональную экономическую стратегию

В Министерстве иностранных дел России отметили, что стороны должны обменяться мнениями по подготовке документа о новой региональной экономической стратегии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет во вторник участие в 46-м заседании совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Заседание пройдет в онлайн-формате под председательством Сербии. В прошлом году организации исполнилось 30 лет со дня основания, и на декабрьском заседании министры подвели итоги совместной деятельности и обсудили дальнейшие перспективы экономического сотрудничества.

В этот раз, как информировали в МИД РФ, ожидается обстоятельный обмен мнениями по подготовке документа о новой региональной экономической стратегии. На Смоленской площади указали, что совместная работа над проектом соответствующего документа уже ведется, и он должен стать "важным подспорьем для эффективного развития социально-экономического сотрудничества".

Традиционно в ходе мероприятия стороны затронут широкий круг вопросов, включая взаимодействие в сферах торговли, транспорта, энергетики, продовольственной безопасности и логистики.

Не допустить политизации

Лавров ранее подчеркивал, что роль Причерноморья в глобальной экономике будет только возрастать в условиях формирования многополярного мироустройства. В этой связи министр призывал избегать политизации в ОЧЭС и попыток исключить из схем взаимовыгодного сотрудничества кого бы то ни было.

Вместе с тем работа организации осложняется ситуацией вокруг Украины и деструктивной деятельностью украинской стороны на встречах ее рабочих органов. В частности, украинская делегация отметилась провокационным поведением на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в мае, попытками исключить Россию из этой структуры.

Свое негативное влияние на сотрудничество стран ОЧЭС также оказывают санкции Запада. Не исключено, что российская сторона может поднять вопросы преодоления продовольственного кризиса, вызванного такой политикой. Одной из тем может стать и проблематика разблокирования российского экспорта продовольствия и удобрений по черноморским маршрутам.

Лавров на прошлом заседании СМИД ОЧЭС отметил, что в связи с подрывом "Северных потоков" остановились северные маршруты транспортировки российского газа, и в этих условиях РФ обеспечивает поставки голубого топлива по черноморским газопроводам всем желающим покупателям.

Не исключено, что стороны затронут вопросы, связанные с проектом создания Россией и Турцией совместно с другими зарубежными партнерами крупного газораспределительного центра.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, ОЧЭС, как отмечали в дипведомстве РФ, остается уникальной востребованной площадкой для поиска разумных сбалансированных решений по актуальным вопросам экономического сотрудничества стран-членов.

Большинство стран организации заинтересовано в наращивании региональной взаимосвязанности в торговой, транспортной и энергетической сферах и раскрытии потенциала Черноморского региона как кладези востребованных ресурсов.

Об организации

ОЧЭС - региональная межправительственная организация, объединяющая 13 стран Большого Черноморского региона (Россию, Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Турцию, Украину, Хорватию) в целях укрепления взаимовыгодных добрососедских отношений по всему спектру социально-экономической повестки, создания условий для реализации практических задач в области устойчивого развития.