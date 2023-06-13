Путин: федеральные власти могут рекомендовать регионам уравнять выплаты участникам СВО

При этом президент отметил, что выплаты не могут уравнять по указанию из Москвы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральные власти могут рекомендовать субъектам РФ установить единые выплаты из региональных бюджетов участникам специальной военной операции (СВО), чтобы они не отличались. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

"Что касается федеральных выплат - они все одинаковые, для всех, откуда бы человек не пришел в вооруженные силы, а что касается региональных выплат - они регионально-добровольные, регион делает это дополнительно. И здесь мы не можем дать прямых указаний, но мы можем рекомендовать выбрать какую-то общую планку", - сказал Путин.

При этом он отметил, что выплаты не могут уравнять по указанию из Москвы. "Мы, в отличие от Украины, правовое государство. Это не шутка, это не ирония. Я о чем говорю - есть определенные права у регионов, а есть определенные обязанности у регионов, а есть определенные права у Федерации. Федерация, как бы это парадоксально ни звучало, в данном случае не может дать прямых указаний в соответствие с распределением полномочий, но рекомендовать мы можем", - сказал Путин, комментируя вопрос о том, как можно уравнять региональные выплаты.

Глава государства при этом подчеркнул, что федеральные власти могут рекомендовать установить "общую планку" таких выплат. По мнению президента, "это как-то неприлично выглядит", когда люди, которые "рядом стоят, может быть, в окопе друг друга прикрывают или вытаскивают с поля боя раненых", получают разные выплаты от разных регионов. При этом Путин отметил, что это не касается федеральных выплат. "Это чисто региональные выплаты, не обязательные вообще. Регионы могли бы вообще ничего не платить, но они делают это добровольно, и, конечно, здесь лучше иметь какой-то общий подход", - сказал он.

По словам президента, он "уверен, что губернаторы отреагируют". "Ну хотелось бы, чтобы не в сторону понижения, а в сторону увеличения. <…> Я знаю эту проблему, уже много раз говорил на разных уровнях, но достаточно непросто добиться выравнивания. Постараемся это сделать", - сказал он.