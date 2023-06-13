В МИД назвали обвинения США попыткой замаскировать безответственность в ядерной сфере

Мария Захарова подчеркнула, что сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от стран НАТО, "происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и общую военную доктрину"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вашингтон пытается замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес России и Белоруссии. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Как мы видим, международную общественность продолжает тревожить пагубная практика Вашингтона, размещающего свое ядерное оружие вне национальной территории, причем в странах, являющихся неядерными по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия. <...> На этом фоне Вашингтон всеми силами старается замаскировать свое безответственное поведение и, перекладывая с больной головы на здоровую, выдвигает лицемерные безосновательные обвинения в адрес России и Белоруссии в связи с развитием их взаимодействия в военной ядерной сфере", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на замечания координатора по политике и исследованиям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алисии Сандерс-Закре относительно деятельности США в области ядерных вооружений и, в частности, развертывания более сотни ядерных боеголовок на американских авиабазах в пяти европейских странах. Захарова подчеркнула, что "подобная политика, насчитывающая уже много десятилетий, очевидно, имеет дестабилизирующий эффект как для безопасности на европейском континенте, так и для поддержания стратегической стабильности в мире в целом".

Дипломат напомнила, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых "совместных ядерных миссий" и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий. "Мы последовательно на всех многосторонних разоруженческих площадках указываем на необходимость вернуть все ядерное оружие США на национальную территорию, однако Вашингтон и его союзники игнорируют эти требования, - продолжила она. - При этом, согласно своим доктринальным документам, в последние годы Вашингтон понижает порог применения ядерного оружия и переносит фокус на "ограниченные сценарии" его использования".

Захарова отметила, что "не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии". По ее словам, "в условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер в указанной области было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности".

Меры по безопасности

Официальный представитель МИД РФ указала, что необходимые меры были приняты. "Мы оставляем за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников. Все наши действия полностью вписываются в рамки международного права и ни в чем не противоречат международным обязательствам России", - продолжила она.

"В связи с этим хотели бы еще раз напомнить, что сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от стран НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и общую военную доктрину", - резюмировала Захарова.