14 июня, 08:11,
обновлено 14 июня, 08:26

На выборы глав субъектов РФ выдвинули 15 кандидатов в шести регионах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что также поступили предложения врио глав четырех новых регионов о проведении там выборов в сентябре

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Избиркомы в шести субъектах РФ, где пройдут выборы губернаторов, приняли документы уже от 15 кандидатов, сообщила на заседании Центризбиркома РФ его председатель Элла Памфилова.

"По состоянию на сегодняшний день в шести регионах выдвинулось 15 кандидатов: 14 - от политических партий, один - самовыдвиженец", - сказала Памфилова.

По ее словам, в ЦИК РФ поступили предложения врио глав четырех новых регионов РФ о проведении там выборов в сентябре.

Всего 10 сентября выборы глав субъектов РФ пройдут 21 регионе. 

Теги:
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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