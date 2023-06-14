14 июня, 13:41
Единый день голосования

Девять кандидатов на должность губернатора Алтайского края подали документы в избирком

В помощь кандидатам и их представителям были подготовлены методические материалы и разъяснения по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Девять кандидатов на должность губернатора Алтайского края подали документы для уведомления о выдвижении в избирательную комиссию региона. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.

"В избирательную комиссию Алтайского края документы для уведомления о выдвижении кандидата на должность губернатора Алтайского края представили [девять кандидатов]", - сообщили в избиркоме.

По данным избирательной комиссии, документы представил действующий губернатор Виктор Томенко, выдвинутый "Единой Россией". От ЛДПР - Сергей Булаев, партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" - Евгения Боровикова, КПРФ - Мария Прусакова, "Новые люди" - Владислав Вакаев.

Партия "Зеленая альтернатива" выдвинула Виктора Нагайцева, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - Елену Хрусталеву, "Коммунисты России" - Сергея Малинковича, "Российская экологическая партия "Зеленые" - Владимира Кириллова.

В избиркоме уточнили ТАСС, что в помощь кандидатам и их представителям были подготовлены методические материалы и разъяснения по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, со сбором подписей в поддержку. По словам председателя избирательной комиссии Ирины Акимовой, представление листов поддержки кандидата и иных документов, необходимых для регистрации кандидатов, будет осуществляться не ранее 19 июля и не позднее 29 июля 2023 года.

Ранее избиркомом было принято решение о проведении голосования на выборах губернатора в течение нескольких дней подряд - 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать за кандидата и дистанционно - в единый день голосования, 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"КПРФЛДПР"Справедливая Россия - За правду"Томенко, Виктор Петрович
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