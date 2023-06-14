Володин обсудил с президентом Алжира развитие межпарламентских отношений

Спикер Госдумы предложил создать межпарламентскую комиссию и выстроить работу по линии профильных комитетов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном обсудил вопросы развития межпарламентских отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в среду.

"Вячеслав Володин и Абдельмаджид Теббун обсудили развитие межпарламентских отношений России и Алжира", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул Володин, отношения между Россией и Алжиром развиваются благодаря диалогу президентов двух стран. "Ваш приезд придаст серьезный импульс межпарламентским связям и развитию отношений между нашими странами", - приводятся слова Володина в сообщении.

Спикер Госдумы предложил создать межпарламентскую комиссию и выстроить работу по линии профильных комитетов. "У нас эта форма показала свою эффективность с другими странами - Китаем, Вьетнамом, Турцией, Ираном", - добавил Володин.

В свою очередь Теббун подчеркнул, что Россия - дружественная страна для Алжира. "Мы всегда считали себя друзьями Российской Федерации. У нас тесные исторические связи, начиная с эпохи Советского Союза и до настоящего момента. Мы ничего не изменили в этом, несмотря на внешние условия и давление. Наша дружба - на солидной основе", - подчеркнул Теббун. "Россия - великая держава. Она такой была, есть и будет всегда", - добавил президент Алжира.

Володин в ответ поблагодарил Теббуна за поддержку России на мировой арене в условиях санкционного давления. "Спасибо за то, что, несмотря на сложную ситуацию, мы чувствуем ваше плечо", - отметил Володин.