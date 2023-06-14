Лавров: РФ с сожалением отмечает искусственную политизацию работы в ОЧЭС

По словам главы МИД России, это является "серьезным препятствием для раскрытия богатого экономического потенциала Причерноморья"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия с сожалением отмечает сохранение искусственной политизации работы в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"С сожалением отмечаем сохраняющуюся тенденцию к искусственной политизации рабочих процессов в ЧЭС и ее парламентской ассамблее. Это является серьезным препятствием для раскрытия богатого экономического потенциала Причерноморья, подрывает атмосферу диалога и доверия", - говорится в тексте выступления Лаврова на заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, "выгодоприобретателями" такой ситуации являются страны Запада, стремящиеся "подчинить Черноморский регион своим экономическим и военным интересам". "Россия выступает за сохранение полезных механизмов регионального взаимодействия и формирование условий для их эффективной деятельности", - добавил он.

Он отметил, что Россия продолжает прилагать усилия для развития торгово-экономического сотрудничества, укрепления энергетической безопасности. "На фоне террористического акта на "Северных потоках" обеспечиваем поставки голубого топлива по черноморским газопроводам всем желающим покупателям. Ведем переговоры с Анкарой и другими зарубежными коллегами о реализации инициативы президента России Владимира Путина по созданию газораспределительного центра в Турции. Ежегодно проводим под эгидой ЧЭС международную конференцию "Управление рисками в энергетике", - заключил министр.