Монтер из Саратова и гендиректор коммерческой фирмы выдвинулись на пост мэра Москвы

Оба кандидата не являются иноагентами

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Первые два самовыдвиженца выдвинули свои кандидатуры на выборах мэра Москвы. Один из них - гендиректор коммерческой фирмы, не имеющий регистрации на территории РФ, второй - электромонтер из Саратова, следует из опубликованных данных на официальном сайте Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

В числе первых желающих занять пост градоначальника заявил о себе электромонтер Александр Горлов, родившийся и зарегистрированный в Саратове. Также документы на выдвижение подал гендиректор ООО "Инновация" Иосиф Джагаев, родившийся в городе Орджоникидзе (ныне - Владикавказ) и который не имеет регистрации в РФ. Уточняется, что оба кандидата, выдвинувшие свои кандидатуры в порядке самовыдвижения, не являются иноагентами.

Ранее действующий градоначальник столицы Сергей Собянин лично подал в МГИК документы на выдвижение на выборы мэра Москвы от московского городского регионального отделения "Единой России".

Также Мосгоризбирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.