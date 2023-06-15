Глава ФМБА заявила, что нормативы по радиации на Запорожской АЭС не превышены

Сейчас в Энергодаре работают аварийный медицинский дозиметрический центр и спецподразделение для помощи пострадавшим, уточнила Вероника Скворцова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Радиационные нормативы на Запорожской АЭС не превышены, ситуация находится под контролем. Об этом в четверг сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Идет мониторинг всех радиационных рисков. Все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем", - сказала она.

Скворцова добавила, что территориальное подразделение агентства, а также центр гигиены и эпидемиологии открыты в Энергодаре с 1 июня. Также действуют аварийный медицинский дозиметрический центр, соответствующий мобильный отряд и спецподразделение для помощи пострадавшим.