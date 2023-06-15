В Крыму считают, что сотрудничество с Сирией позволит расширить связи с Ближним Востоком

Страны арабского мира сегодня заинтересованы во взаимоотношениях с Россией, отметил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудничество Крыма с Сирийской Арабской Республикой, вернувшейся в Лигу арабских государств, позволит российскому региону развивать торгово-экономические связи с другими станами Ближнего Востока, которые сегодня заинтересованы во взаимоотношениях с Россией. Такое мнение высказал ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

В мае главы внешнеполитических ведомств стран - членов Лиги арабских государств (ЛАГ) приняли решение о возвращении Сирии в региональную организацию. Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года.

"Сотрудничество Крыма и Ближнего Востока, разумеется, будет развиваться еще активнее. Это связано, в том числе, с тем, что у нас есть базовое соглашение с Сирийской Арабской Республикой, которая вернулась в Лигу арабских государств. Это значит, через Сирию у нас есть возможность создания хаба на весь Ближневосточный регион. Мы над этим будем работать", - сказал Мурадов.

По его словам, сегодня страны арабского мира проявляют большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией.

"Арабские страны двинулись в сторону России очень активно. Им крайне важна и привлекательна наша формула о суверенитете, самостоятельности государства. Колониальный период, которым Запад активно пользовался на протяжении двух последних веков, закончился. <…> Формируется многополярный полицентричный мир, в котором государства должны обладать суверенитетом, самостоятельностью и широким спектром, широкими возможностями развития своих связей с другими странами, чему Запад активно препятствовал. Сейчас эти препятствия будут сниматься", - добавил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.