В ЕЭК прогнозируют всплеск вооруженных конфликтов в мире

Их пик придется на 2024 год, считает министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Рост числа военных конфликтов в мире подойдет к пику в 2024 году, после чего их количество пойдет на спад. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в ходе бизнес-завтрака "Глобальные вызовы как возможности для развития международного сотрудничества" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Меняются системные циклы накопления капитала, которые мы называем мирохозяйственными укладами. Это всегда драматический период обострения военной напряженности, конфликтный период. Мы прогнозируем, что пик этих конфликтов придется на будущий год. Затем ситуация будет выравниваться", - заявил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.