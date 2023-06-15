Генконсульство России в Мазари-Шарифе пока не занимается выдачей виз

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что штат генконсульства укомплектован и проводятся технические работы, в том числе по обеспечению его безопасности

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Мазари-Шарифе в Афганистане возобновило работу, но пока не выдает визы. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Ситуация [в Афганистане] еще не нормализовалась с точки зрения безопасности. Тем не менее, невзирая на это, мы сочли необходимым возобновить работу генерального консульства [в Мазари-Шарифе]. Должен сразу сказать, что техническое оформление возобновления работы продолжается. Полноценная работа любого консульского учреждения связана с выдачей виз, но этим пока генеральное консульство не занимается", - сказал он в интервью RTVI.

Кабулов отметил, что штат генконсульства укомплектован и проводятся технические работы, в том числе по обеспечению его безопасности.

В июле 2021 года Кабулов сообщил ТАСС, что генконсульство в Мазари-Шарифе приостановило работу из-за обострения обстановки на севере страны. Российские дипломаты были эвакуированы. В интервью ТАСС в январе 2022 года Кабулов заявил, что вопрос возобновления работы генконсульства требует тщательной межведомственной проработки, прежде всего вопросов обеспечения безопасности. В ноябре он сообщил ТАСС, что передовая группа осмотрела здание генконсульства России.