Зампостпреда РФ: СВПД призван отвечать обеспокоенности Израиля по ядерной программе Ирана

Роман Устинов напомнил, что Совет Безопасности ООН уполномочил Россию, Китай, США, Великобританию, Германию и Францию при координирующей роли Евросоюза вести переговоры по ядерной сделке

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющей план действий (СВПД) был призван отвечать обеспокоенностям в отношении иранской ядерной программы, в том числе выраженным со стороны Израиля. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

"Мы всегда были убеждены, что эта договоренность отвечает на те озабоченности в отношении иранской ядерной программы, которые в том числе высказывались и Израилем. Она подразумевала плотный контроль за усилиями Тегерана в ядерной области со стороны МАГАТЭ, а также вводила добровольные временные ограничения на его ядерную деятельность. Это со временем должно было служить восстановлению доверия к исключительно мирному характеру ядерной программы Ирана", - сказал дипломат.

Устинов напомнил, что Совет Безопасности ООН уполномочил РФ, КНР, США, Великобританию, Германию и Францию при координирующей роли ЕС вести переговоры по ядерной сделке. В результате "многолетних усилий" этой группе стран удалось достичь договоренности с Тегераном.

Он отметил, что Россия всегда относилась с должным вниманием "к мнению израильской стороны и к высказывавшимся ею озабоченностям", обмен мнениями и соответствующие консультации на всех уровнях проводились регулярно. "СВПД был поддержан подавляющим большинством стран международного сообщества и эффективно реализовывался до неспровоцированного выхода из него США в мае 2018 года", - добавил Устинов.

Дипломат предположил, что Израиль, возможно, хотел бы, чтобы такое соглашение "имело более всеобъемлющий характер и включало другие сферы", но это уже не входило в круг задач, поставленных Советом Безопасности ООН.

"При этом сама ядерная сделка, помимо прочего, также открывала дополнительные политические возможности для потенциальных переговоров в других форматах по темам, которые представляют интерес для соседей Ирана по региону", - отметил зампостпреда.

В последние дни в американской прессе появились публикации о том, что США и Иран тайно возобновили переговоры по ядерной сделке и даже достигли определенных договоренностей. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возможное восстановление СВПД по иранской ядерной программе или заключение нового подобного соглашения не будет ничем обязывать еврейское государство, которое продолжит делать все, что считает необходимым, для защиты своей безопасности.