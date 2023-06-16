16 июня, 10:25,
обновлено 16 июня, 10:44

Посол РФ: Россия планирует возвести в Западном Иерусалиме здания для консульского отдела

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Россия через 5-10 лет планирует возвести на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот в Западном Иерусалиме, комплекс зданий и сооружений, которые будут использованы для нужд секции консульского отдела посольства России. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Российская сторона планирует в течение пяти лет с возможностью продления этого срока до десяти лет возвести на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот, комплекс зданий и сооружений. Они будут использованы для нужд секции консульского отдела посольства России", - говорится в комментарии Викторова, распространенном российским посольством. 

Теги:
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