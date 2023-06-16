16 июня, 12:08

Пушилин: ВСУ обстрелами Артемовска хотят не допустить, чтобы город начали восстанавливать

По словам врио главы ДНР, "абсолютно без какой-то военной целесообразности обстреливается пустой и разрушенный город"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Украинские военные пытаются не допустить начала процесса восстановления Артемовска (украинское название - Бахмут), обстреливая пустой город из минометов и с беспилотников. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

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"Абсолютно без какой-то военной целесообразности обстреливается пустой и разрушенный город Артемовск, тратятся снаряды артиллерийские, тратятся мины, из минометов регулярно город обстреливается, беспилотники постоянно стараются корректировать огонь, а также [украинские войска] задействуют и ударные беспилотники. Это как раз увязывается в концепцию [Киева] не допустить или оттянуть восстановление [Артемовска]", - сказал он. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеПМЭФ
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