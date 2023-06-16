Песков: руководство не всех стран коллективного Запада разделяет русофобские настроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Руководство и правительство не всех стран коллективного Запада разделяет русофобские чувства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра "Сделано в России".

"Противостояние у нас все же не с партнерами, а с оппонентами. С партнерами у нас сотрудничество. Скорее у нас в качестве оппонентов наших можно назвать правительство и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют эти чувства русофобии", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, как противостояние с "зарубежными партнерами" повлияло на восприятие России в мире.