Песков заявил, что Россия и Турция делают все, чтобы быть хорошими соседями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Москва и Анкара делают все, чтобы быть хорошими соседями.

"В турецком языке - я поскольку тюрколог по образованию - есть такая пословица: хороший сосед лучше, чем плохой родственник, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра "Сделано в России" во время Петербургского международного экономического форума. "Поэтому мы должны делать все, чтобы Турция была для нас хорошим соседом. И мне кажется, что в Турции практически все - там есть политический консенсус - понимают, что Россия тоже для Турции должна быть хорошим соседом", - отметил Песков. По его словам, "именно поэтому президент Турции господин [Реджеп Тайип] Эрдоган занимает такую сбалансированную позицию, которая позволяет сейчас использовать двустороннее сотрудничество, выходить на новые горизонты, вовлекать такое количество компаний в сотрудничество".

"Это действительно беспрецедентное взаимодействие", - полагает представитель Кремля.