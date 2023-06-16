16 июня, 15:54,
обновлено 16 июня, 16:39

Лавров: РФ не будет решать проблему безопасности, опираясь на обещания и документы

Москва должна гарантировать ее сама, считает глава МИД России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия не будет решать проблему гарантий безопасности, опираясь на лишь обещания и документы, Москва должна гарантировать ее сама. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT в пятницу.

По словам главы МИД, война, развязанная против РФ, - геополитическая. "Убирают конкурентов. И именно так мы рассматриваем эту ситуацию. А развязка этой ситуации может быть исключительно с учетом того, что это геополитический конфликт, что это попытка Запада через агонию эпохи, когда он доминировал, постараться удержать свое гегемонистское положение. Попытка провальная, мы все это прекрасно понимаем", - подчеркнул он.

"Говоря в более крупном геополитическом плане, это будет означать необходимость решить проблему гарантий безопасности. И мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на обещания очередные и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить. Мы должны сами свою безопасность гарантировать", - констатировал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что второй геополитический, уже более широкий срез - это глобальные процессы. "Глобализация, которая была Западом под водительством Соединенных Штатов, навязана всем, с инструментами, которые контролируют по-прежнему Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, я имею в виду и расчетные механизмы, механизмы страхования перевозок, и прочее, и прочее, эта глобализация уже завершилась", - отметил он.

По словам Лаврова, сейчас доминирует осознание необходимости регионализации процессов развития.

"Так что мир будет другим. И процессы, которые сейчас развиваются, особенно бурно стали развиваться в контексте реакции Запада на нашу специальную военную операцию, когда мы приняли вызов, брошенный нам, эти процессы однозначно указывают на то, что самостоятельность и независимость от любых связанных с Западом построений на мировой арене - это становится главной тенденцией", - заключил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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