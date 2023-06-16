Лавров: Запад сохранил нацистские взгляды, если "защищает демократию" на Украине

Министр иностранных дел отметил, что представители Запада говорят про демократию, "только когда учат жить других"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Запад постоянно говорит, что защищает демократию на Украине, но на деле это равноценно поддержке нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, опубликованном в пятницу.

"Когда они постоянно твердят, что на Украине они защищают демократию, защищают ценности западной цивилизации. Во-первых, если это так ими воспринимается, у меня нет другого вывода, кроме как утвердиться во мнении, что они сохраняют свои нацистские взгляды. Потому что говорить, что на Украине защищаются ценности западной цивилизации - это ровно то же самое, что утверждать нацизм в качестве способа своего существования", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что представители Запада говорят про демократию, "только когда учат жить других". Но, как только речь заходит о демократии на международной арене, Запад тут же уходит в кусты, не желает на эту тему разговаривать. И это очень показательно", - констатировал он.

По словам главы МИД РФ, российская сторона занимается исключительно тем, что разъясняет "свои подходы, свои мотивы и свои действия". "Запад ничего не разъясняет, он просто направляет эмиссаров по всем столицам, будь то Саудовская Аравия, будь то Эмираты, будь то Центральная Азия, Африка, Латинская Америка, и просто требует от всех правительств осудить Россию, присоединиться к санкциям, голосовать, как Запад прикажет", - пояснил министр. Он назвал это неуважением тех государств, которые хотят осмотреться и понять, какие для них буду "последствия от одного или другого способа выражения собственного мнения".

"Поэтому давление есть. Но тот факт, что практически ни одно государство из мирового большинства, как мы сейчас говорим, глобального Юга не присоединилось к санкциям, показывает, что эти попытки этого давления - они не дают результата", - заключил глава российской дипломатии.

Лавров подчеркнул, что когда Запад заявляет о своих правилах, на которых должен основываться миропорядок, он имеет в виду "исключительно свой диктат". "Колониальные инстинкты, жить за счет других, не более того", - указал он.