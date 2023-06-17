Захарова: брюссельские конференции лицемерно прикрывают цели подрыва суверенитета Сирии

Официальный представитель МИД отметила, что из года в год в ЕС и США "на все лады расхваливают не свои взносы в гуманитарные программы, а лишь обещания, которые, естественно, не материализуются"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Брюссельские конференции по Сирии давно и прочно превратились в "сходки единомышленников", которые под лицемерными лозунгами помощи и заботы о нуждающихся продолжают политизировать гуманитарные задачи и используют их в целях подрыва суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на прошедшую 14-15 июня в Брюсселе под председательством ЕС седьмую донорскую конференцию под названием "В поддержку будущего Сирии и региона". "Эти мероприятия давно и прочно превратились в "сходки единомышленников", которые под лицемерными лозунгами помощи и заботы о нуждающихся продолжают политизировать гуманитарные задачи, используя их в своих целях по подрыву суверенитета и территориальной целостности САР, дискриминации и коллективному наказанию санкциями миллионов простых сирийцев", - подчеркнула Захарова.

На заметку Брюсселю

Представитель МИД отметила, что в повестку конференции было заложено рассмотрение таких задач, как удовлетворение базовых потребностей нуждающихся и раннее восстановление, защита и усиление местных властей, а заодно продвижение справедливости и привлечение к ответственности за совершенные в ходе конфликта преступления.

"Вновь было объявлено о щедрых обещаниях доноров выделить €4,6 млрд в 2023 году, еще €1 млрд в 2024 году и дополнительно предоставить кредиты на 4 млрд (в общей сложности €9,6 млрд) на оказание помощи сирийцам в самой Сирии и за ее пределами. Запомним эти цифры, - продолжила дипломат. - При этом о гуманитарных проблемах Сирии западники по сложившейся у них традиции предпочитают говорить без самих сирийцев. В нарушение норм международного гуманитарного права и руководящих принципов гуманитарного содействия из резолюции 46/182 ГА ООН, предусматривающих согласование и координацию помощи с правительством государства-реципиента".

Игнорируется при этом, заметила Захарова, и статус Сирии как страны - члена ООН, в приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности которой "те же самые европейцы и американцы неоднократно расписались при принятии всех резолюций СБ и ГА ООН".

Деструктивный подход Борреля

По словам Захаровой, в Брюсселе не считают нужным прислушиваться к призывам представителей арабских соседей Сирии (Ливана, Иордании и Ирака), а также Турции, требовавших и требующих помочь сирийским беженцам вернуться на родину и облегчить социально-экономическое бремя по их приему. "Наоборот, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении прямо заявил, что "ЕС не поддержит организованную репатриацию в Сирию до тех пор, пока не получит "железобетонные" гарантии, что возвращение носит добровольный, безопасный и достойный характер, осуществляется под международным наблюдением", - напомнила она.

Как указала Захарова, полное пренебрежение продемонстрировано и к выводам генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о "необходимости предоставления четких заверений о том, что односторонние санкции не нарушают операции по оказанию помощи сирийцам", а также о безальтернативности "расширения проектов по раннему восстановлению, критически важных для гуманитарного реагирования в САР". "На это председатель форума Боррель отвечает, что "ЕС не только будет продолжать вводить антисирийские санкции, но намерен и далее ужесточать их", - добавила она.

"Неполиткорректные сюжеты" Запада

Дипломат также отметила, что из года в год в Брюсселе и Вашингтоне "на все лады расхваливают не свои взносы в гуманитарные программы, а лишь обещания, которые, естественно, не материализуются". "Именно по этой причине каждый год планы ООН по гуманитарному реагированию в Сирии и по содействию беженцам бьют антирекорды по недофинансированию. - напомнила она. - В частности, в этом году было получено всего 8% ($363 млн) из средств ($4,8 млрд), запрошенных еще до землетрясения 6 февраля, после которого насущные нужды и потребности сирийцев кратно возросли. Где же анонсированные миллиарды?".

По словам представителя МИД РФ, молчат США и их союзники и о том, что с 2014 года незаконно оккупируют значительные территории на юге и северо-востоке Сирии, участвуя в расхищении сирийских нефти и зерна. "Не имеют в виду отвечать за многочисленные жертвы своих кровопролитных атак на территории суверенной Сирии. Наиболее резонансные из них - бомбардировка лагеря беженцев в Багузе в марте 2019 года, зачистка, в том числе с использованием фосфорных зажигательных боеприпасов, запрещенных дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, района Хаджина в течение полугода в конце 2018 - начале 2019 годов, а также "битва" за Ракку с июня по октябрь 2017 года, в результате которой, по данным ООН, было повреждено или разрушено около 11 тыс. зданий, включая 8 больниц, 29 мечетей, 5 университетов и более 40 школ, а количество убитых мирных жителей, по самым скромным оценкам, превысило 1 600 человек", - подчеркнула она.

"Для всех этих "неполиткорректных" сюжетов не нашлось места на Брюссельских конференциях", - резюмировала дипломат.