17 июня, 08:43
Военная операция на Украине

На Запорожье назвали крайне низкими шансы ВСУ прорвать оборону

Iryna Rybakova via AP
© Iryna Rybakova via AP

Первый заместитель губернатора области Сергей Толмачев уверен, что любое наступление обернется для противника масштабными потерями

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону российских сил на запорожском направлении крайне низки. Об этом сообщил в субботу ТАСС первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев, который посетил расположение военных в районе линии боевого соприкосновения.

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"Посмотрел, как выглядят наши боевые позиции. Шансы прорвать оборону в этом месте у противника крайне низки. Любое наступление обернется масштабными потерями. Технически мы более чем готовы, и ребята все настроены решительно. С такой огневой поддержкой, могу сказать, что выборы без сомнения мы тоже проведем штатно", - сказал Толмачев.

Вице-губернатор пообщался с бойцами, принял участие во вручении военнослужащим госнаград и передал помощь от администрации области: маскировочные сети и продуктовые наборы. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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