17 июня, 10:06,
обновлено 17 июня, 10:23
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Посол РФ в ФРГ: вбросы на тему "Северных потоков" призваны скрыть истинных виновников

Kay Nietfeld/ picture alliance via Getty Images
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев
© Kay Nietfeld/ picture alliance via Getty Images

Сергей Нечаев отметил, что Германия наряду с Россией стала главным пострадавшим от произошедшего

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Очередные спекуляции и информационные вбросы на тему взрывов на "Северных потоках" преследуют цель отвести подозрение от истинных виновников диверсий, Россия настаивает на проведении максимально прозрачного расследования происшедшего. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии посла РФ в Германии Сергея Нечаева.

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"Очередные политические спекуляции и информационные вбросы на тему диверсий на "Северных потоках", включая настойчивое продвижение "украинского следа" в теракте, после того как поиски "российского следа" оказались совершенно бесперспективным занятием, рассматриваем как часть скоординированной, целенаправленной линии с целью отвести подозрение от истинных виновников происшедшего", - отметил дипломат.

"По-прежнему настаиваем на максимально прозрачном расследовании одного из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, главным пострадавшим от которого наряду с Россией стала Германия. Вопреки утверждениям компетентных органов ФРГ, Дании и Швеции, российская сторона по прошествии восьми месяцев так и не была ознакомлена с его ходом или предварительными результатами, что вызывает оправданные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности", - подчеркнул Нечаев. 

Теги:
ГерманияРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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