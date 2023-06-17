Посол РФ в ФРГ: вбросы на тему "Северных потоков" призваны скрыть истинных виновников

Сергей Нечаев отметил, что Германия наряду с Россией стала главным пострадавшим от произошедшего

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Очередные спекуляции и информационные вбросы на тему взрывов на "Северных потоках" преследуют цель отвести подозрение от истинных виновников диверсий, Россия настаивает на проведении максимально прозрачного расследования происшедшего. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии посла РФ в Германии Сергея Нечаева.

"Очередные политические спекуляции и информационные вбросы на тему диверсий на "Северных потоках", включая настойчивое продвижение "украинского следа" в теракте, после того как поиски "российского следа" оказались совершенно бесперспективным занятием, рассматриваем как часть скоординированной, целенаправленной линии с целью отвести подозрение от истинных виновников происшедшего", - отметил дипломат.

"По-прежнему настаиваем на максимально прозрачном расследовании одного из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, главным пострадавшим от которого наряду с Россией стала Германия. Вопреки утверждениям компетентных органов ФРГ, Дании и Швеции, российская сторона по прошествии восьми месяцев так и не была ознакомлена с его ходом или предварительными результатами, что вызывает оправданные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности", - подчеркнул Нечаев.