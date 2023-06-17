Песков: очень большая часть африканской мирной инициативы реализуема и может обсуждаться

По словам пресс-секретаря президента, Россия готова к обсуждению, но к этому не готова украинская сторона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Африканская инициатива по мирному урегулированию во многом реализуема, и РФ готова к обсуждению, но к этому не готова украинская сторона, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

"Безусловно, очень большая часть мирной инициативы, с которой приехали африканцы, абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться", - сказал Песков.

"Если вы проанализируете ту информацию, которая поступала накануне из Киева, когда уважаемые члены африканской делегации были в Киеве, мы видим, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского не так склонен к диалогу, и режим Зеленского не так готов обсуждать конкретные параметры", - обратил он внимание. Также Песков напомнил, что Зеленский подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной. "То есть говорить о чем-то в этой ситуации очень сложно предметно. Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, и какого-то фундамента для диалога нет", - заключил представитель Кремля.