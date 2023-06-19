19 июня, 11:11,
обновлено 19 июня, 11:28
Военная операция на Украине

Нарышкин заявил, что западные аналитики сомневаются в успехе украинского контрнаступления

Директор Службы внешней разведки подчеркнул, что "по ряду западных оценок, под угрозой может оказаться сама украинская государственность"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Многие западные аналитики в кулуарах выражают серьезные сомнения в успехе контрнаступления Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете", отрывок опубликован в понедельник на сайте издания.

"В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры, - сказал он. - Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые".

По словам Нарышкина, "гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии". "Это в свою очередь негативно отразится на устойчивости режима [президента Украины Владимира] Зеленского", - указал он. "По ряду западных оценок, под угрозой может оказаться сама украинская государственность", - подчеркнул директор СВР.

Как отметил Нарышкин, "авторитетные представители американских и европейских спецслужб и военных ведомств не исключают, что контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам".

Ранее президент России Владимир Путин констатировал безуспешность попыток украинских военных провести контрнаступление, несмотря на привлечение стратегических резервов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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