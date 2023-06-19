Постпредство России порекомендовало чиновникам ЕС купить "актуальную карту мира"

В Брюсселе ранее заявили о непризнании выборов на новых территориях России - в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Постпредство России при ЕС посоветовало "еврочиновникам обзавестись актуальной политической картой мира" в ответ на заявления Брюсселя о непризнании выборов на новых территориях России - в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии постпредства России.

"В Брюсселе любят комментировать вопросы, относящиеся к внутренним делам суверенных государств. На сей раз есовцы отметились по поводу предстоящих в сентябре 2023 году выборов на территории России, - отметили в миссии. - Ответ, кому адресованы подобные заявления Брюсселя, мы вряд ли услышим. Наверное, сами есовцы видят в этом некий сигнал поддержки Киеву или ищут любой способ, чтобы продемонстрировать Владимиру Зеленскому: нет, никто в Евросоюзе не устал от Украины, Украина - наше все".

"Уверены, простые европейцы в курсе происходящего в мире: Крым и город Севастополь по итогам референдума стали субъектами РФ еще в 2014 году, четыре новых региона вошли в состав России в 2022 году. Советовали бы еврочиновникам обзавестись актуальной политической картой мира. Впрочем, может быть, в есовских кабинетах еще висят карты, на которых есть Чехословацкая Федеративная Республика?" - задались риторическим вопросам в российской миссии.

"Почему-то Евросоюз считает себя вправе решать за других, кому и как лучше жить. В 2022 году Брюсселю не было дела до волеизъявления населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тогда жители этих регионов, проголосовав на референдумах, дали ясно понять, что хотят быть частью Российской Федерации. Теперь там будут проводиться выборы, как и в любом другом регионе нашей страны. Когда их организовать, мы разберемся без посторонних рекомендаций. У Евросоюза на носу свои выборы", - отметил в постпредстве РФ.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. После объявления о проведении выборов в новых регионах России внешнеполитическая служба ЕС распространила собственное заявление, пообещав не признавать их результаты.