ТАСС презентовал в турецком посольстве фильм об Эрдогане

Фильм был снят в рамках цикла "Формула власти"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман презентовал в диппредставительстве Турции фильм о президенте республики Реджепе Тайипе Эрдогане, передает корреспондент ТАСС.

Фильм был снят в рамках цикла "Формула власти". В мероприятии приняли участие замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, главы ряда диппредставительств, а также руководство ТАСС.

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар отметил профессионализм Гусмана и выразил благодарность за создание этого специального проекта, повествующего о жизни и политической карьере турецкого лидера. Глава диппредставительства представил присутствующим также книгу самого Эрдогана "Более справедливый мир возможен". "Что касается турецко-российских отношений, то под руководством наших президентов мы полны решимости усилить их во всех областях и во всех уровнях, - продолжил посол. - На личном уровне для меня как для посла Турецкой Республики было привилегией и честью стать свидетелем и активным участником растущих отношений между нашими странами".

Гусман в свою очередь поблагодарил главу диппредставительства Турции за переданную ему книгу турецкого лидера. Первый заместитель генерального директора ТАСС подчеркнул, что "мысли из этой книги стали ключевыми для этого фильма". "Формат нашей программы действительно в эфире уже более 22 лет и [охватил] более четырехсот героев. Но президент Эрдоган единственный, с кем мы имели честь беседовать четыре раза, - отметил Гусман. - У нас остается одно желание и одна надежда - в пятый раз встретиться с президентом Эрдоганом, чтобы вновь узнать его планы на будущее".

28 мая в Турции прошел второй тур выборов президента. Эрдоган одержал победу, получив 52,18% голосов.