Парламентарий добавила, что киевский режим создан как инструмент гибридной войны не только с Россией, но и со странами Европы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Возбудители холеры, которые выявляются в Одесской области Украины, могут иметь прямое отношение к лабораториям США. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины Ирина Яровая.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что США при поддержке союзников ведут поиск методов применения возбудителей инфекционных болезней.

"В ходе расследования мы однозначно подтвердили факт увлеченности Пентагона холерой, туляремией, заточенность на скрытое и намеренное воздействие в ареалах якобы естественного возникновения очагов. Лаборатория в Одессе была создана США с грубейшими нарушениями требований безопасности. Это подтверждено свидетельскими показаниями. От нее (лаборатории - прим. ТАСС) возможно все что угодно ожидать в самом плохом контексте для безопасности", - подчеркнула Яровая, слова которой приводит Telegram-канал думской фракции "Единая Россия".

Парламентарий добавила, что нацистский киевский режим создан как инструмент гибридной войны не только с Россией, но и со странами Европы, "которые пока еще не осознали их преступные намерения и планы по отношению к себе".

17 июня в пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что власти Одесской области ввели запрет на купание и вылов рыбы в море и открытых пресных водоемах региона из-за обнаружения в них возбудителей инфекционных болезней, в том числе холеры.