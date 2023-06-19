Ульянов назвал безобразием попытки съемки миссией МАГАТЭ блокпостов России на пути к ЗАЭС

По указанию гендиректора агентства Рафаэля Гросси материалы были сразу же удалены, отметил постпред РФ при международных организациях в Вене

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Попытки сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сделать снимки блокпостов РФ по пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) являются безобразием. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отметив, что по указанию генерального директора агентства Рафаэля Гросси материалы были сразу же удалены.

Ульянов в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что три человека, следовавших на станцию, пытались снимать российские блокпосты на свои телефоны. "На это было обращено внимание Гросси, и он дал сразу же указание удалить эти записи, - указал дипломат. - Не знаю, что это, детский сад? Все-таки взрослые люди, должны понимать, что зона военных действий поблизости находится, или выполняли какие-то другие задачи. В любом случае это безобразие. Я знаю, что наши соответствующие службы на станции достаточно решительно это пресекают".

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси на прошлой неделе посетила Запорожскую АЭС. Главе международного агентства были продемонстрированы брызгальные бассейны, пруд-охладитель, состояние задвижек (шандор), а также последствия обстрелов территории станции со стороны ВСУ, в том числе на территории Запорожской теплоэлектростанции, являющейся интегрированной частью АЭС.

В ходе пресс-конференции по итогам визита Гросси заявил, что основной целью миссии было оценить ситуацию после разрушения Каховской ГЭС и то, как это повлияло на работу ЗАЭС. Глава МАГАТЭ отметил, что руководство Запорожской АЭС приняло в новых условиях необходимые меры для стабилизации ситуации на станции. Он также отметил, что миссия инспекторов МАГАТЭ продолжит работать на Запорожской АЭС.