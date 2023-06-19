Делегация РФ в СПЧ выступила за продолжение сбора данных о преступлениях США в Афганистане

Российский дипломат Ярослав Еремин назвал неприемлемыми попытки Вашингтона и их союзников политизировать гуманитарную помощь афганскому населению и увязать ее предоставление с выполнением каких-либо обязательств

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Работа по сбору информации и разоблачению военных преступлений США и НАТО, совершенных за 20 лет нахождения на территории Афганистана, должна быть продолжена. Об этом заявила в понедельник делегация России на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Необходимо, чтобы мировое сообщество помнило о военных преступлениях американских и натовских военных за 20-летний период их присутствия в Афганистане", - сказал российский дипломат Ярослав Еремин, выступая на заседании. "Считаем важным продолжить работу по сбору информации и разоблачению этих преступных деяний США и НАТО в Афганистане, а также их освещению в публичном пространстве", - подчеркнул он.

Представитель российской делегации назвал неприемлемыми попытки США и их союзников политизировать гуманитарную помощь афганскому населению и увязать ее предоставление с выполнением каких-либо обязательств.

"Приоритетной задачей России на афганском направлении остается содействие стабильности и безопасности в этой стране", - сказал Еремин. В Москве считают, что "только долгосрочный мир в Афганистане будет способствовать благоприятному развитию всего региона". "В контактах с представителями временного афганского правительства призываем его к выполнению ранее взятых обязательств по формированию инклюзивной системы госуправления с учетом интересов ключевых этнополитических групп, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, обеспечению базовых прав и свобод населения", - констатировал дипломат. В России обеспокоены "ограничениями на доступ к обучению девочек и девушек в школах и вузах". "Ожидаем, что в скором времени Кабул примет необходимые меры по выправлению этой ситуации", - заключил представитель делегации РФ.

Выступившая в ходе дискуссии по Афганистану заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф выразила глубокую обеспокоенность "дискриминационной и ограничительной средой, а по сути - климатом страха, в котором живут женщины и девочки" в этой стране. "Это сочетается с отсутствием ответственности за нарушения прав женщин и девочек, а также с отсутствием системы правосудия, учитывающей гендерные аспекты и доступной для женщин", - сказала она.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.