Нарышкин заявил, что в Киеве рассматривают иностранные средства как личное достояние

Директор Службы внешней разведки подчеркнул, что значительная часть многомиллионных иностранных ассигнований и пожертвований на Украине не доходит до людей, действительно нуждающихся в помощи, а оседает на счетах в банках за границей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нынешние власти Украины рассматривают в качестве личного достояния иностранную помощь, поступающую в качестве ассигнований и пожертвований. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в понедельник в интервью "Российской газете".

"Значительная часть многомиллионных иностранных ассигнований и пожертвований не доходит до людей на Украине, действительно нуждающихся в помощи и поддержке, а оседает на счетах в банках за границей. Украинские власти контролируют и зачастую рассматривают эти деньги в качестве личного достояния, прикрываясь складывающейся в стране ситуацией", - указал глава СВР.

Он также отметил, что нынешние власти в Киеве, "к несчастью для украинского народа, люди глубоко циничные и беспринципные". "Они давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель - не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов. И с достижением этой цели они весьма неплохо справляются", - добавил Нарышкин.

В этом контексте директор СВР обратил внимание на то, что у президента Украины Владимира Зеленского, "только по официальным данным, есть недвижимость в Италии, Великобритании, США и на Кипре". "Так что "запасной аэродром", да не один, для Зеленского всегда готов", - заключил он.