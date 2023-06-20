Общественная палата России начинает работать в новом составе

На первом заседании ОП изберут секретаря консультативного органа и его заместителей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Восьмой состав Общественной палаты (ОП) РФ начинает трехлетнюю работу в новом составе. Как сообщили в пресс-службе палаты, во вторник восьмой состав ОП соберется на свое первое заседание.

"Первое пленарное заседание восьмого состава палаты пройдет 20 июня. На нем будут избраны секретарь ОП РФ и его заместители, а также утверждены председатели профильных комиссий", - уточнили в пресс-службе.

Состав палаты, который формируется на три года, обновился на 40%. В него вошли 172 человека (после вхождения в состав РФ четырех новых субъектов Федерации в 2022 году, ранее было 168). Из них 40 утверждены по президентской квоте, 89 - от общественных палат субъектов РФ, 43 - от общественных объединений и НКО.

В предстоящую трехлетку общественники планируют уделить особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России, оказанию помощи военнослужащим и их семьям, сохранению исторической памяти. Планируется также усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. По-прежнему палата будет принимать и рассматривать обращения от граждан, проводить экспертизу законопроектов, наблюдать за голосованием.

Общественная палата Российской Федерации - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций.