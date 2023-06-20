Лидию Михееву избрали секретарем Общественной палаты

Заслуженный юрист России возглавляла палату седьмого состава

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заслуженный юрист России Лидия Михеева вновь избрана секретарем Общественной палаты (ОП) РФ. Такое решение принято в ходе первого пленарного заседания палаты восьмого состава.

"Лидия Юрьевна Михеева избрана секретарем Общественной палаты. Она заслуживает этого", - сообщил по итогам заседания член ОП Исхак Машбашев.

Михеева поблагодарила за доверие, отметив, что ждет от восьмого состава палаты свежих идей и новых проектов. "В этом зале значительно обновленный состав ОП РФ - 68 новых членов. Более 40% абсолютно новых людей. Это свежие идеи, новые проекты и вдохновляющие всех нас направления", - сказала Михеева.

Она подчеркнула, что общественники работают на благо россиян. "Все шаги, которые мы будем предпринимать, должны быть посвящены этому", - сказала Михеева. По ее словам, палата по-прежнему будет готовить ежегодный доклад о состоянии гражданского общества. Секретарь ОП призвала всех коллег принять активное участие в работе над этим документом. Кроме того, добавила она, продолжится проведение общественных экспертиз законопроектов. "Здесь в течение года подходят экспертизу социально значимые законопроекты, и никогда мы не уворачиваемся от сложных тем", - сказала Михеева.

Первым заместителем секретаря ОП РФ избран Герой России Вячеслав Бочаров.

О Михеевой

Лидия Михеева вошла в состав ОП РФ в 2014 году по квоте главы государства (переназначена в 2017 году). В 2014 году была избрана замсекретаря ОП. Была замруководителя рабочей группы по формированию общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, рабочей группы по конкурсному отбору кандидатов в общественные советы при федеральных органах исполнительной власти РФ. В 2014-2017 годах возглавляла научно-консультативный совет палаты. Во время президентских выборов 2018 года была доверенным лицом Владимира Путина.

Михеева принимала участие в качестве эксперта в разработке законопроектов в области гражданского законодательства. Руководила рабочей группой по подготовке проекта федерального закона "О нотариате и нотариальной деятельности". 9 декабря 2019 года избрана секретарем палаты. Сменила на этом посту Валерия Фадеева, перешедшего на работу в Администрацию президента РФ. Переизбрана на пост 19 июня 2020 года.

Член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Член научно-консультативных советов при Верховном суде РФ, Министерстве юстиции РФ, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ, Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Автор более 150 научных трудов, монографий и комментариев к законодательным актам.