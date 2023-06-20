Лавров: председательство Белоруссии в ОДКБ помогает выработать путь организации вперед

По словам главы МИД РФ, "для ОДКБ сейчас очень важный период"

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Председательство Белоруссии в важный для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) период позволяет верно оценить современную ситуацию и выработать путь вперед. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Запад, как он это уже неоднократно делал, - и в том же Афганистане, в том же Ираке, сейчас вот Украиной занимается, - как только у него иссякнет интерес, он просто бросает ту или иную ситуацию, которую он создал, и уходит, оставляя соответствующие территории в разрухе и в опасном состоянии. Поэтому мне кажется, для ОДКБ сейчас очень важный период, и председательство Республики Беларусь в ОДКБ существенно помогает правильно взглянуть на современную ситуацию, правильно оценить эту ситуацию и выработать путь вперед", - сказал министр.