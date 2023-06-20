20 июня, 12:09

Лавров заявил, что визит Блинкена в Китай касается отношений Вашингтона и Пекина

© ТАСС/ Ruptly

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай касается двусторонних отношений Вашингтона и Пекина, оценки которым КНР неоднократно высказывала, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Насчет визита Блинкена в Китай - это вопрос, который касается американо-китайских отношений. Оценки этим отношениям наши китайские друзья высказывали неоднократно, в том числе они их подтвердили в рамках визита государственного секретаря Соединенных Штатов", - сказал глава российского дипведомства журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКитайБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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