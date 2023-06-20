Лавров назвал опасной игрой претензии НАТО на глобальное доминирование

По словам главы МИД РФ, альянсу придется признать реальность, которая заключается в формировании многополярного миропорядка

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Попытки Североатлантического альянса добиться доминирования во всех регионах мира, включая Евразию, - это опасная и бесперспективная игра, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В общении с журналистами по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) он обратил внимание, что заявления представителей НАТО лишь подтверждают "глобальный замах [альянса] и глобальные претензии на то, чтобы, по сути дела, определять правила игры для всех регионов".

"Это касается и европейской части нашего континента, и восточной части Евразии. Прежде всего - с точки зрения тех провокаций, которые НАТО создает в отношении КНР, поощряя создание военных блоков типа AUKUS и продвигая натовскую инфраструктуру, натовское присутствие в этот регион, - подчеркнул Лавров. - Это опасная игра. И рано или поздно в НАТО должны осознать ее бесперспективность и тупиковость".

Как считает глава российского дипведомства, НАТО придется признать реальность. А она, по его словам, заключается в формировании многополярного миропорядка, где "не будет никаких "командиров", никаких единоличных вершителей судеб".