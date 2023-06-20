ЦИК готов принять наблюдателей из Венесуэлы на выборах президента РФ в 2024 году

В ведомстве заявили, что в нынешних геополитических условиях "отстаивание принципов электорального суверенитета" является "большой совместной задачей международного избирательного сообщества"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ готова принять представителей Венесуэлы в качестве международных наблюдателей на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом во вторник заявил член ЦИК Павел Андреев на встрече с послом Венесуэлы в РФ Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом.

"Андреев в ходе встречи напомнил о действующем между ЦИК России и Национальным избирательным советом Венесуэлы соглашении о сотрудничестве и подтвердил готовность Центризбиркома принять представителей Венесуэлы в качестве международных наблюдателей на выборах президента РФ в марте 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на портале ЦИК.

Андреев отметил, что в нынешних геополитических условиях "отстаивание принципов электорального суверенитета" является "большой совместной задачей международного избирательного сообщества".

Посол Венесуэлы в ходе встречи рассказал о состоянии и перспективах развития избирательной системы этой страны.