СМИД одобрил проекты решений о новой медали и квотах в Секретариате ОДКБ

По инициативе российской стороны, которую представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, были приняты совместные заявления о положении в Афганистане и по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) одобрил несколько документов, включая проекты решений об учреждении новой медали и о распределении квотных должностей в Секретариате ОДКБ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте российского дипведомства по итогам заседания совета министров в Минске.

"Рассмотрен ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая запланирована во втором полугодии 2023 года в Минске. Одобрен ряд документов для утверждения Советом коллективной безопасности ОДКБ, в том числе проекты решений "Об учреждении медали "Вместе к миру" и "О распределении квотных должностей в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности", - указали в дипведомстве.

По инициативе российской стороны, которую представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, были приняты совместные заявления о положении в Афганистане и по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Среди прочего, глава МИД РФ представил российские оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки и ее влияния на стабильность на пространстве ОДКБ. "Он призвал коллег к активизации солидарных усилий на международных площадках по совместному продвижению инициатив по различным аспектам безопасности", - говорится в сообщении.

Участники заседания также обсудили ситуацию в сфере международной и региональной безопасности, а также обменялись мнениями о дальнейших шагах по развитию внешних связей ОДКБ. "Главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ наметили ключевые направления сотрудничества в рамках организации на текущий год с учетом приоритетов председательства Белоруссии", - добавили в МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что следующее заседание СМИД ОДКБ пройдет в четвертом квартале 2023 года в Белоруссии.