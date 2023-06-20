Россия на сессии СПЧ ООН уличила управление по правам человека в ангажированности

Как заявил российский дипломат Ярослав Еремин, "нет объективной реакции на массовые нарушения прав человека в странах "коллективного Запада"

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия уличила в ангажированности и слепом следовании нарративам Запада Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). На проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) российская делегация во вторник заявила об отсутствии внятной реакции этой структуры на обстрелы Киевом мирного населения Донбасса и на нарушения прав и свобод в странах Евросоюза, Молдавии и на Украине.

"Констатируем усиление ангажированности в работе УВКПЧ. Нет объективной реакции на массовые нарушения прав человека в странах "коллективного Запада". Зато методично критикуются те, кто не подпадает под насаждаемые западные правозащитные шаблоны", - сказал российский дипломат Ярослав Еремин, выступая на сессии.

УВКПЧ "принципиально игнорирует регулярно направляемые российской стороной многочисленные материалы о систематическом нарушении прав человека" в странах ЕС, Молдавии, на Украине, о процветающей там русофобии. Оно закрывает глаза на гонения и аресты журналистов, политических оппонентов и представителей гражданского общества, на поражение в правах русскоязычного населения, констатировал дипломат.

Еремин обратил внимание на отсутствие "внятной реакции" УВКПЧ и возглавляющего эту структуру верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на "обстрелы Киевом гражданских объектов и мирного населения Донбасса и других российских территорий, на зверства украинских боевиков над военнопленными и гражданскими лицами, на ненавистнические заявления и прочие проявления неонацизма на Украине, преследование канонической Украинской православной церкви". Представитель делегации РФ напомнил, что "под одобрительное молчание Запада и международных чиновников Киев разрушил Каховскую ГЭС, вызвав гуманитарную и экологическую катастрофу". Он призвал УВКПЧ отказаться от "слепого следования западному нарративу, продемонстрировать подлинную объективность и независимость" в своей деятельности.