20 июня, 16:33

Небензя заявил о заказном характере кампании по дискредитации инструкторов РФ в ЦАР

По словам постпреда России при ООН, она не подкреплена достоверными фактами

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Кампания по дискредитации российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) носит заказной характер и не подкреплена достоверными фактами. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Продолжаем помогать ЦАР укреплять оборонный потенциал. С ведома санкционного комитета Совета Безопасности, [учрежденного во исполнение резолюции] 2127 [по ЦАР], в страну поставлена не одна партия продукции военного назначения, - сказал Небензя. - В ЦАР успешно работают российские инструкторы, направленные туда в ответ на просьбу законных властей".

"Кампания по их дискредитации и в целом попытки возложить вину за нарушение прав человека на Вооруженные силы ЦАР и двусторонних партнеров носят заказной характер и не подкреплены достоверными фактами", - подчеркнул дипломат. 

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ЦАРРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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