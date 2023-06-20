В Москве прошли первые межведомственные консультации РФ и КНР по биобезопасности

Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудили угрозы в этой сфере с акцентом на военно-биологическую деятельность США

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первые российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности прошли во вторник Москве. Стороны обсудили угрозы в этой сфере с акцентом на военно-биологическую деятельность США, говорится в сообщении МИД РФ.

"20 июня в Москве состоялись первые российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности. Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности", - указали на Смоленской площади.

В министерстве подчеркнули, что встреча подтвердила единство подходов России и Китая к проблематике биологической безопасности. "Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО, ООН и ШОС", - добавили в МИД РФ.