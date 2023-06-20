Посольство РФ назвало хищением чужого имущества билль Лондона о санкциях против Москвы

Как считают в диппредставительстве, объявленные нововведения, "по сути, позволяют перевести антироссийские санкции Лондона в бессрочный режим"

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне раскритиковало последний законопроект британских властей, который позволит сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Украине, назвав этот шаг хищением чужого имущества. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии диппредставительства.

"Обратили внимание на ряд законодательных новелл официального Лондона в санкционной сфере. В частности, отныне цели незаконных действий Великобритании в нарушение основополагающих международно-правовых норм включают, помимо прочего, побуждение нашей страны к выплате неких "компенсаций" киевскому режиму", - отметили в посольстве, констатировав, что "ситуация вокруг Украины была лишь поводом для введения коллективным Западом противоправных односторонних ограничений, направленных на подавление экономического развития и геополитическое сдерживание России". "Причем запущены эти процессы были давно - под предлогом Крымской весны и начавшегося сопротивления жителей Донбасса киевскому режиму в 2014 году. Наша специальная военная операция была использована британскими властями для тотального наращивания давления "вширь и вглубь", - указали в диппредставительстве.

По мнению посольства, объявленные нововведения, "по сути, позволяют перевести антироссийские санкции Лондона в бессрочный режим". "Завершение конфликта, и без того отдаляющееся в результате целенаправленной подпитки ВСУ британскими вооружениями, перестает быть достаточным условием для отмены ограничений. Отныне критерием для этого будет выступать возмещение Киеву и его западным кредиторами издержек, понесенных в ходе необъявленной гибридной войны против России", - отметили в диппредставительстве РФ. Там добавили, что "антироссийские санкции окончательно теряют закладывавшийся в них на декларативном уровне "миротворческий" смысл и становятся инструментом, используемым в попытке нанести России максимальный экономический урон".

"Как говорится, маски сброшены", - заметили в посольстве, обратив внимание и на другую "легко просматриваемую" цель британского политического истеблишмента - "сделать еще один шаг к тому, чтобы накрепко увязать военно-политическую и финансовую составляющие конфликта вокруг Украины". "Тем самым в Лондоне явно не прочь под благовидным предлогом продвинуться к созданию условий для изъятия части госактивов нашей страны, "замороженной" ныне в местной юрисдикции. "Компенсация" легким движением руки превращается в конфискацию, а проще говоря - в хищение чужого имущества", - констатировали в диппредставительстве.

О законопроекте

Представленный накануне билль позволяет сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Киеву и предполагает, что лица, находящиеся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины.

Новое законодательство требует от физических и юридических лиц, в отношении которых Лондон ввел рестрикции в рамках антироссийского санкционного режима, раскрывать данные об их активах в королевстве. С начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,5 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозила их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд).