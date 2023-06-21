Путин проведет традиционную встречу с выпускниками военных вузов

Президент на церемонии обращается к молодым офицерам с напутствием и поздравлением

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретится с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений. Глава государства проводит такой прием каждый год в июне. На него обычно приглашаются выпускники высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, а также высших образовательных организаций МВД и ФСИН.

Предстоящая церемония будет второй с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. На прошлой неделе, общаясь с военными корреспондентами, глава государства говорил о том, что во время СВО появляется много "новых рокоссовских" (маршал Константин Рокоссовский был одним из выдающихся командиров Великой Отечественной войны - прим. ТАСС). Путин приводил в пример командира роты Юрия Жуланова, которого навещал в военном госпитале и вручал ему звезду Героя России. "Умный, грамотный, взвешенный, мужественный, настроенный на служение Отечеству в самом прямом и благородном смысле этого слова", - так охарактеризовал президент старшего лейтенанта. И, по его мнению, таких военных много, и для них должны быть возможности роста по службе.

На церемонии глава государства обращается к молодым офицерам с напутствием и поздравлением. Традиционно встреча проходит в Георгиевском зале - зале воинской славы - Большого Кремлевского дворца.

В прошлом году Путин отмечал, что выпускникам предстоит "продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма, которые всегда служили надежной опорой армии и флота". Он подчеркивал, что страна гордится мужественными и профессиональными действиями бойцов во время СВО, которые проявляют себя настоящими героями.

Президент обращал внимание на постоянное совершенствование российских армии и флота. "Нет никаких сомнений в том, что мы будем еще сильнее", - заявлял Путин, уточняя, что эффективность силовых ведомств России во многом зависит от выпускников высших военно-учебных заведений.