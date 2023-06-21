Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Катара

Ожидается, что стороны обсудят вопросы российско-катарского экономического и гуманитарного сотрудничеств

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду встретится в Москве с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-катарского экономического и гуманитарного сотрудничеств. Отдельное внимание они уделят реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Как отметили в пресс-службе правительства РФ, страны связывают многолетние традиции дружбы и сотрудничества. Катар является важным партнером России в Ближневосточном регионе, отношения между странами строятся на принципах обоюдной выгоды и уважения интересов.

Один из ключевых механизмов взаимодействия между правительствами РФ и Катара - совместная комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Со стороны России ее возглавляет вице-премьер Александр Новак.

В российском кабмине уточнили, что одна из важнейших сфер сотрудничества между Москвой и Дохой - это сельское хозяйство: за прошлый год объем торговли продукцией АПК увеличился на 50,9%, в том числе за счет роста поставок российской пшеницы и других готовых продуктов из зерна. С января по май этого года экспорт аграрной продукции из России в Катар увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Помимо этого, укреплению двусторонних связей между странами способствовала и активная работа по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в Катаре в прошлом году. Были созданы условия для дальнейшей совместной работы в сферах здравоохранения, культуры, молодежи и спорта. В апреле 2023 года в Дохе прошли гастроли московского Театра балета классической хореографии La Classique.