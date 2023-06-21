Совфед назначил Владимира Сивицкого на должность судьи Конституционного суда

Председатель КС России Валерий Зорькин отметил, что кандидатуру главы секретариата президенту предложил Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации назначил на пленарном заседании в среду руководителя секретариата Конституционного суда (КС) РФ Владимира Сивицкого на должность судьи КС.

Как сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, соответствующее представление президента России ранее поступило в верхнюю палату парламента. Накануне в ходе предварительного обсуждения кандидатура Сивицкого была поддержана членами комитета СФ.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин отметил, что кандидатуру Сивицкого президенту предложил Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. "Нет никаких сомнений, что он может быть судьей Конституционного суда. Будучи председателем суда, я с полной ответственностью говорю, что Владимир Александрович заслуживает этого выдвижения", - сказал глава КС.

Зорькин отметил, что Сивицкий возглавляет секретариат КС РФ, который рассматривает предварительно все жалобы и запросы, дает ответы и даже принимает решения об отказе в рассмотрении.

Сам кандидат указал, что работает в Конституционном суде с 2008 года, возглавил секретариат в 2015 году.

Как отметил Клишас, Сивицкий является специалистом по конституционному праву. "Это видно из всех работ, не только из диссертации. Весь опыт связан именно с этой отраслью", - подчеркнул сенатор.