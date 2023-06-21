Выборы в Свердловской области в 2023 году пройдут в течение двух дней

В регионе проведут 10 избирательных кампаний местного уровня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Выборы в Свердловской области в 2023 году проведут в течение двух дней - 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального избиркома.

"Голосование пройдет в течение двух дней подряд - 9 и 10 сентября 2023 года. Избирательная комиссия Свердловской области на заседании 21 июня приняла соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

В регионе уже начались или начнутся в ближайшие дни - после официального опубликования решений о назначении - 10 избирательных кампаний местного уровня. В 2023 году в Свердловской области пройдут дополнительные выборы депутата законодательного собрания по Ирбитскому одномандатному округу №13, а также довыборы и выборы в муниципалитетах региона, в том числе в Екатеринбурге.

"Это решение [о проведении голосования в течение двух дней] принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована", - отметила председатель облизбиркома Елена Клименко. В избиркоме добавили, что вопрос о применении дистанционного электронного голосования в регионе комиссия рассмотрит в течение июня.