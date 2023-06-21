21 июня, 14:23
Военная операция на Украине

Захарова прокомментировала планы о создании производства оружия на Украине

Официальный представитель МИД РФ иронично попросила координаты будущих заводов западного оружия

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично попросила координаты планируемых заводов западного оружия на Украине, о которых представители Киева якобы ведут переговоры с партнерами на Западе.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Захарова в среду на брифинге иронично ответила на просьбу журналиста Reuters прокомментировать заявления заместителя министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергея Боева в интервью агентству о том, что Киев якобы ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производства на территории Украины.

"У меня большая просьба: вы, когда в следующий раз будете брать интервью у представителей киевского режима, которые будут рассказывать о том, что на территории Украины западные страны будут строить заводы по производству оружия, попросите, пожалуйста, уточнить координаты. Очень нужно", - отметила дипломат. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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