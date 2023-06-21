21 июня, 16:55

Посол РФ в Британии считает, что Сунак продолжил милитаристскую линию Джонсона

Андрей Келин отказался отвечать на вопрос, рад ли он, что Борис Джонсон, возглавлявший кабмин Великобритании с 2019 года по 2022 год и активно поддерживавший Украину, окончательно ушел с британской политической сцены

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак продолжил милитаристскую линию, которую начал его предшественник на этом посту Борис Джонсон. Такое мнение посол РФ в Великобритании Андрей Келин высказал в среду в эфире телеканала Sky News.

"Риши Сунак продолжает ту же самую милитаристскую линию. Я никогда не слышал от него слово "переговоры", я никогда не слышал от него слов по поводу того, что будущее принадлежит европейской безопасности для всех стран, а не только государств НАТО", - сказал дипломат.

Посол отказался отвечать на вопрос, рад ли он, что Борис Джонсон, возглавлявший кабмин с 2019 года по 2022 год и активно поддерживавший Украину, окончательно ушел с британской политической сцены. На фоне скандала с вечерниками на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений Джонсон 9 июня сложил с себя полномочия депутата, что закрыло ему путь в правительство. 

Теги:
ВеликобританияРоссияДжонсон, БорисСунак, Риши
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