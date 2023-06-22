Путин в День памяти и скорби возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России подчеркивал, что нынешнее и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

Памятная церемония традиционно проводится в День памяти и скорби. В прошлом году почтить память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков вместе с главой государства к Могиле Неизвестного Солдата пришли не только ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил и боевых действий, но и участники специальной военной операции (СВО) на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. Тогда Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев: Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, Брестской крепости, Тулы, Мурманска и Смоленска; к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".

Путин много раз подчеркивал, что нынешнее и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Он отмечал, что именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня российские бойцы, участвующие в СВО.

День памяти и скорби

Путин 25 октября 2007 года подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

Закон о ежегодном проведении 22 июня, в День памяти и скорби, всероссийской минуты молчания был подписан главой государства весной 2020 года. Она проходит во всех регионах в 12:15 мск. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.

На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "пост номер 1" - был установлен в 1997 году.