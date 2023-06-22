Посол РФ: выступление Зеленского на ГА ОАГ призвано подорвать контакты России в регионе

Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отвлекает внимание от насущных проблем Западного полушария

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед участниками 53-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации американских государств (ОАГ) лежит в русле усилий США по подрыву взаимодействия Латинской Америки с Россией. Об этом заявил в среду, отвечая на вопрос СМИ, посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Очередная пиар-акция киевского режима на площадке ОАГ лежит в русле усилий Белого дома по подсечению взаимодействия Латинской Америки с нашей страной", - заявил дипломат, слова которого приводит пресс-служба посольства. "Такие деструктивные устремления обречены на провал. Достаточно посмотреть на интенсивность визитов высокопоставленных российских делегаций в регион", - подчеркнул Антонов.

Он отметил, что, "выпячивая несвойственную функционалу организации тему кризиса евробезопасности, Вашингтон, словно наперсточник, отвлекает внимание от насущных проблем Западного полушария". "Особенно от неудобных для администрации вызовов, по которым регионалы ждут выполнения американцами своей "домашней работы". Речь, например, о борьбе с контрабандой из Соединенных Штатов оружия или повышении эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу", - продолжил посол РФ.

Антонов подчеркнул, что "под "чутким кураторством" США углубляется кризис в ОАГ", ее ряды редеют, а "остающиеся члены неохотно вкладываются в работу структуры". "Это неудивительно, ведь Вашингтон отводит площадке роль "проштамповщика" нужных себе решений. Выдает их за общерегиональный консенсус. В частности, фабрикует домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света", - заключил глава российского диппредставительства.

Постоянный представитель США при штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне Франсиско Мора ранее заявил, что президент Украины выступит перед участниками 53-й сессии ГА ОАГ. Нынешняя сессия ГА ОАГ проходит 21-23 июня.

Посольство России в США в мае прошлого года подчеркнуло, что усилиями Вашингтона ОАГ "давно перестала быть универсальной региональной площадкой Западного полушария". В ее работе с 1962 года не участвует Куба, в 2022 году из организации вышла Республика Никарагуа, а место Венесуэлы занимает представитель самозванца, провозгласившего себя президентом страны (законное правительство покинуло ОАГ в 2019 году), подчеркивала российская дипломатическая миссия.